Attimi di tensione, nel pomeriggio di ieri, nel cuore del centro storico di Roma, nella zona dei Fori Imperiali. In largo Corrado Ricci, un uomo, che secondo una prima ricostruzione sarebbe un cittadino egiziano, si è avvicinato a due militari dell'Esercito Italiano impegnati nell'operazione Strade Sicure e ha cercato di rubare la pistola di ordinanza a uno dei due. Appena accortosi di quanto stesse accadendo il militare, insieme al collega, mettendo in pratica le tecniche del cosiddetto Metodo di Combattimento Militare è riuscito a neutralizzare la minaccia.

In soccorso dei militari, sul posto sono giunti anche gli agenti del Reparto Mobile della Polizia di Stato, che hanno bloccato ogni possibile reazione dell'uomo. Dopo il fermo, l'uomo è stato portato negli uffici del commissariato Trevi, dove la sua posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria competente. Non è ancora noto il motivo per il quale il cittadino egiziano volesse rubare l'arma del militare.