in foto: Crolla la struttura del traguardo della Maratona di Roma

Paura ai Fori Imperiali, crolla il traguardo della Maratona di Roma in programma domenica mattina. All'alba di oggi la struttura realizzata con tubi innocenti è venuta giù. Stando a quanto si apprende, nessuno sarebbe rimasto ferito e non si registrerebbero danni alle altre strutture. L'allarme è stato dato intorno alle 5 di questa mattina quando gli operai della ditta che hanno realizzato i lavori stavano ultimando la struttura.

Via dei Fori Imperiali, dov'è posizionato il traguardo della maratona, è stata transennata per un'ora per permettere la rimozione della struttura caduta e poi riaperta al traffico. Per far fronte all'emergenza sarà realizzata una diversa struttura alternativa che dovrà essere ultimata in poche ore e in tempo per la partenza della corsa in programma nella mattinata di domenica 8 aprile.

Domenica è prevista la partenza “a onde”, in Via dei Fori Imperiali (fronte Foro di Traiano / Campidoglio). La classifica verrà stilata in base al tempo allo sparo per i pettorali da 1 a 50 uomini e da F1 a F30 donne e per i primi dieci al traguardo, sia uomini che donne. Per tutti gli altri atleti sarà stilata in base al real time che varrà anche per la classifica di categoria e di società. L’orario di partenza delle onde:

– ore 8.35: partenza atleti paralimpici (handbike e wheelchair)

– ore 8.40: partenza Prima Onda Top + atleti Area A

– ore 8.45: partenza Seconda Onda atleti Area B

– ore 8.52: partenza Terza Onda atleti Area C