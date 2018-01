in foto: Immagine di repertorio

Una serata di paura quella di ieri, 6 gennaio, giorno dell'Epifania, a Viterbo: una palazzina in via della Caserma, in zona Paradiso, ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato: i 15 appartamenti dello stabile sono stati prontamente evacuati, mentre 23 persone sono state trasportate in ospedale, intossicate dal denso fumo che aveva avvolto l'edificio, propagandosi per la tromba delle scale e finendo nelle abitazioni.

L'intera area è stata interdetta affinché i pompieri, che hanno lavorato fino a tarda notte, potessero domare il rogo. Stando a quanto si apprende, le fiamme si sarebbero sprigionate da un'auto, parcheggiata nel garage condominiale, che si estende al di sotto del palazzo, le cui componenti elettriche sarebbero andate improvvisamente in corto circuito. I vigili del fuoco e i tecnici del Comune di Viterbo, dopo le verifiche del caso, hanno dichiarato l'inagibilità dello stabile, e i condomini hanno così passato la notte da amici, parenti, oppure ospitati in strutture alberghiere della città.