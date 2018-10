in foto: Immagine di repertorio

Ennesimo crollo di un albero a Roma nel pomeriggio di oggi – mercoledì 10 ottobre – a Villa Borghese. Qui, in via del Giardino Zoologico a due passi dal Bioparco, è crollato attorno alle 17.00 un grosso albero che si è improvvisamente schiantato al suolo. Colpita, fortunatamente solo di striscio, una famiglia di passaggio composta da una mamma e i suoi due figli piccoli. Solo per un caso, anche oggi, non si sta raccontando una tragedia.

Ferita, per fortuna solo lievemente la donna, che è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata al Policlinico Umberto I in ambulanza. Qua è stata ricoverata in codice giallo e medicata. I due bambini sono usciti miracolosamente indenni, per loro solo una grande paura.