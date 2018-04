in foto: I carabinieri in azione a Tor Bella Monaca

Entra armato nel Sert di via Casilina a Tor Bella Monaca e minaccia la guardia giurata facendosi consegnare la pistola che ha con sé, una Beretta calibro 9 completa di caricatore con 15 colpi. Il responsabile, un 40enne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato identificato grazie alle telecamere di sicurezza che lo hanno ripreso mentre scappava a bordo di un'automobile. Il numero di targa e il modello della vettura ha permesso agli investigatori di risalire al domicilio dell'uomo in via Icaro. In casa c'era la pistola utilizzata nell'irruzione al Sert, rivelatasi a salve, ma priva del tappo rosso e completa di cartucce.

L'uomo è stato fermato con l’accusa di rapina aggravata. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Frascati lo hanno sottoposto a fermo e lo hanno portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione della autorità giudiziaria. Le indagini dei militari, si legge nel comunicato diffuso dai carabinieri, proseguono per ritrovare la pistola rapinata alla guardia giurata, probabilmente già "piazzata" o nascosta dal malvivente.