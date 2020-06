in foto: Immagine di repertorio

Lo hanno minacciato con una spranga di ferro, lo hanno legato al letto con una corda, lo hanno preso a pugni e rapinato. Notte di paura per l'anziano padrone di casa di un appartamento in via delle vigne di Morena, in zona Tuscolana, a Roma. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, tre banditi sono entrati all'interno della casa con volto coperto e armati di spranghe. Dopo aver immobilizzato il proprietario, l'avrebbero colpito a pugni e a sprangate. Tutto per un misero bottino di appena 120 euro. I tre sono scappati a bordo di un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i poliziotti del commissariato Tuscolano. L'84enne è stato visitato sul posto e medicato. Le sue condizioni di salute non sono gravi.

Le indagini per risalire all'identità dei tre malviventi sono tuttora in corso. Per il momento sono ancora ricercati dalle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero entrati in casa dopo aver divelto una grata di una delle finestre dell'appartamento, che si trova al primo piano del palazzo.

Rapina in un supermercato a Roma: tradito dal suo cappello da baseball

Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione in un supermercato del quartiere romano di Don Bosco e ha costretto una commessa a consegnare l'incasso di giornata. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Tuscolano. Il rapinatore è stato identificato qualche giorno dopo perché è stato tradito dal cappello da baseball usato durante il colpo al supermercato. Il malvivente è stato fermato in via Gaio Melissio e gli agenti hanno trovato nel baule della sua automobile il cappello. I poliziotti hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e hanno trovato una pistola marca Beretta insieme a due caricatori. Il rapinatore, romano di 28 anni, e' stato arrestato per il reato di detenzione abusiva di armi e denunciato per rapina e ricettazione. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli.