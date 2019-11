Due poliziotti sono stati investiti a Montecitorio da una macchina che ha imboccato contromano via Inaquiro. Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente della vettura ma l'uomo, invece di fermarsi, ha continuato a procedere e li ha investiti. I due poliziotti sono stati portati feriti all'ospedale Santo Spirito ma non sono gravi, mentre l'uomo al volante è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a questo pomeriggio. Intorno alle 15.40 in via Inaquito, zona Trevi un uomo italiano di 51 anni ha preso contromano la via, destando il sospetto e il timore degli agenti sul posto. Subito i poliziotti hanno intimato l'alt, ma non c'è stato nulla da fare: il 51enne ha proseguito la corsa, investendoli. Sono ancora sconosciuti i motivi del suo gesto.

Poliziotti investiti a Montecitorio, arrestato 51enne

Il gesto di oggi ha fatto molto preoccupare i poliziotto che stavano prestando servizio a Montecitorio. Inizialmente gli agenti hanno pensato a un errore di distrazione, a uno sbaglio dell'uomo che forse non aveva ben letto la segnaletica stradale. Ma quando gli hanno intimato l'alt e lo hanno visto proseguire nella corsa ignorandoli, hanno intuito che il gesto era deliberato. Il 51enne li ha investiti entrambi: fortunatamente stanno bene, nonostante le ferite e il necessario trasporto in ospedale. L'uomo è stato invece arrestato e accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: dovrò adesso spiegare i motivi del suo gesto e dire perché non si è voluto fermare all'alt. Solo per un caso fortuito, infatti, l'episodio non è finito in tragedia.