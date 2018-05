Paura a Bracciano, il pullman di una gita scolastica finisce fuori strada: a bordo 35 bimbi

Un pullman di una gita scolastica è finito fuori strada in via Tragliatella a Bracciano, provincia di Roma. A bordo c’erano quattro insegnanti e 35 bambini. Non si registrano feriti. Sconosciute restano, per il momento, le cause dell’incidente. I pompieri stanno procedendo in questi minuti al recupero del mezzo.