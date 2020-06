in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Momenti di paura a bordo del tram a Roma, dove un uomo armato di quattro coltelli ha seminato il panico tra i passeggeri. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno e sono accaduti a bordo dei un mezzo della linea 8, che copre il tragitto tra i capolinea di Piazza di Porta Maggiore e Casaletto. A finire nei guai un quarantenne che è stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale per ubriachezza molesta, minacce, violenza, resistenza al pubblico ufficiale e porto abusivo di armi bianche. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i fatti il tram stava transitando lungo la Circonvallazione Gianicolense quando l'uomo ubriaco, improvvisamente, ha iniziato a sputare e a dare colpi sui vetri e i sostegni del tram.

Arrestato l'uomo armato sul tram 8

Un comportamento che ha infastidito i passeggeri, alcuni hanno raccontato ai soccorritori di come poi l'uomo, estraendo quattro coltelli che nascondeva all'interno dello zaino, abbia iniziato ad agitarli a bordo della vettura. A dare l'allarme il conducente, attirato dalle grida provenienti dai passeggeri. Il dipendente Atac ha fermato il tram, in attesa dei rinforzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde, che, insospettiti dagli strani movimenti in zona, mentre erano impegnati nei consueti controlli sul territorio, si sono avvicinati per capire cosa stesse accadendo. I vigili urbani sono saliti a bordo del mezzo, hanno notato l'uomo in evidente stato di ubriachezza e lo hanno fermato. Perquisito, all'interno del suo zaino c'erano i quattro coltelli da cucina, con una lama di ben 11 centimetri.