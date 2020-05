Ha rischiato di morire dissanguato un trentenne rimasto gravemente ferito a una coscia mentre lavorava in campagna. Momenti di paura per il giovane a Pastena, piccolo centro del Frusinate. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, né cosa gli abbia provocato la lesione, secondo le informazioni apprese erano da poco passate le ore 16 quando l'uomo, residente in zona, si è procurato una ferita alla coscia, mentre era alla guida del suo trattore. Una ferita profoda che gli ha reciso degli importanti vasi sanguigni. Dopo essersi accorto che stava perdendo sanugue, l'uomo ha cercato di medicarsi da solo, provando a fermarlo togliendosi la cintura e stringendola intorno all'arto. Preoccupato di non farcela da solo, ha chiesto aiuto contattando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Trentenne ferito a una coscia trasportato in eliambulanza all'ospedale

Sul posto, ricevuto la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario del 118. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambualnza, che lo ha soccorso e trasportato con urgenza in ospedale. Arrivato in pronto soccorso, il paziente è stato affidato nelle mani dei medici che lo hanno sottoposto alle cure necessarie al caso. Da quanto si apprende fortunatamente i soccorritori sono intervenuti in tempo per l'entità della ferita, scongiurando conseguenze ben più gravi e il trentenne ricoverato in ospedale al momento non si troverebbe in pericolo di vita.