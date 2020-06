Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato nella serata di oggi, mercoledì 3 giugno, a Passo Corese, paese in provincia di Rieti. Secondo le prime informazioni filtrate, la violenza sarebbe arrivata durante una lite che ha riguardato più persone. Sul posto si sono precipitate tre pattuglie dei carabinieri e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravissime a causa delle molteplici coltellate ricevute. I militari intanto stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire l'accaduto.