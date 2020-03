Ha partorito in auto, davanti al pronto soccorso di Tor Vergata, quando i medici sono usciti dall'ospedale chiamati dal papà agitato, la piccola Gioia era già fuori. La storia a lieto fine, raccontata da La Repubblica, in piena emergenza coronavirus, parla di una coppia proveniente da Paliano, in provincia di Frosinone, che si è precipitata nella notte al nosocomio di Roma Sud, in parte adibito ai pazienti che hanno contratto il Covid-19, perché la neomamma era in preda alle doglie del parto. Ma la neonata per uscire non ha atteso l'arrivo al pronto soccorso e ha iniziato a tirare fuori la testa. Arrivati davanti a Tor Vergata intorno alle 2.30, il neopapà si è precipitato dentro all'ospedale, per chidere aiuto e chimare qualcuno potesse andare in contro alla moglie rimasta in auto.

Ma una volta uscito e raggiunta la vettura, quella apparsa davanti agli occhi del medico è stata una scena incredibile: la piccola era già sul grembo della donna, ancora con il cordone ombelicale che la univa alla madre. L'anestesista di turno ha raccontato a La Repubblica quella che ha definito "un'emozione incredibile". I sanitari sono intervenuti sottoponendo mamma e figlia ad accertamenti per controllare che entrambe stessero bene, facendole accedere al pronto soccorso dall'entrata separata e sicura rispetto a quella predisposta per i pazienti affetti da coronavirus. Sia la mamma che bimba stanno bene, e dopo gli esami necessari, il medico le ha dimesse dall'ospedale, così la famiglia ha potuto far rientro in sicurezza a casa.