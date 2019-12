È partito il Piano Freddo 2019-2020 di Roma Capitale, che ha l'obiettivo di sostenere i senza fissa dimora e le persone in condizioni di fragilità durante i mesi più freddi dell'anno. Questa stagione il tetto massimo dei posti disponibili è stato alzato a 450, 115 in più rispetto allo scorso anno, con un impegno economico di oltre 1 milione e 100. Duecento mila euro sono state stanziati per finanziare altri 100 posti attivabili dai municipi I, II, II, VIII e X.

L'accoglienza H24, H15 e H9 prevede l'erogazione dei pasti, l'accesso ai servizi igienici e la dotazione di coperte. I posti del Piano Freddo andranno ad aggiungersi ai circa mille posti dell'accoglienza ordinaria e ai circa 60 mila pasti serviti mensilmente tra mense sociali e pasti a domicilio. La Sala Operativa Sociale è sempre raggiungibile al numero verde 800440022.

Raggi: "Sostegno e integrazione per i più deboli"

Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi "l'obiettivo del Piano Freddo è più ampio ampio della mera assistenza nell'emergenza. Puntiamo ad avvicinare anche le persone più refrattarie all'accoglienza per incentivarne l'inserimento in percorsi di sostegno e integrazione. Ringrazio tutti coloro che si impegneranno intensamente nelle prossime settimane per far fronte alle difficoltà causate dal clima più rigido dell'anno, insieme a tutti coloro che lavorano ogni giorno per accogliere e sostenere i più fragili sul nostro territorio". "Sul Piano Freddo 2019-20 abbiamo investito di più e per più posti: il bando ha stanziato 1 milione e 100 mila euro per 450 ricoveri e con altri 200 mila euro abbiamo finanziato circa 100 posti attivabili dai singoli municipi. Continueremo a monitorare costantemente l'evolversi della situazione e siamo pronti a mettere in campo ancora più risorse se necessario", ha dichiarato l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì.