in foto: Callum Powell, parkour su un’auto della polizia municipale di Roma Capitale

"Don't disrespect the law, non mancare di rispetto alla legge". È la provocazione lanciata dall'inglese Callum Powell, uno dei più importanti storror al mondo. L'atleta della disciplina urbana che consiste nel compiere un percorso urbano fatto di acrobazie, salti e capriole su muri, ponti e palazzi si è fatto immortalare in un video mentre fa parkour atterrando con un balzo sull'auto di servizio della polizia municipale a Tor Bella Monaca. Le immagini sono state girate probabilmente la settimana scorsa, in una zona a pochi passi dal municipio VI. Il video pubblicato e diffuso sui social, ha fatto il giro del web: pochi secondi che lo ritraggono ad almeno 5 metri di altezza su un cornicione di un palazzo. Dopo un salto nel vuoto atterra sul tettuccio della macchina. Come riporta il Messaggero, i segni di danneggiamento vicino al bocchettone della benzina fanno pensare ad una vettura probabilmente in stato di manutenzione.

Gli utenti di tutto il mondo si sono scatenati con commenti goliardici nei quali viene esaltato il gesto atletico di Callum e deridendo la polizia locale e delle forze dell'ordine italiane. Un ragazzo scrive: "Non mancare di rispetto alla legge, prendila a bastonate". Un altro utente li incoraggia: "Andate tranquilli, che non vi prendono neanche con lo sguardo".