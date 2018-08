Pretendeva di scendere lontano dalla fermata il 34enne che nella tarda serata di ieri, martedì 7 agosto ha aggredito l'autista di un autobus Roma Tpl prendendolo a calci e a pugni. È successo in via Filippo Civinini. Si tratta dell'ennesimo caso registrato nella Capitale di violenza nei confronti del conducente di un mezzo adibito al trasporto pubblico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Parioli che stavano transitando in zona con la pattuglia proprio nel momento in cui il veicolo si era fermato. I militari, insospettiti, sono saliti sull'autobus e hanno bloccato l'uomo. Poi, lo hanno arrestato con le accuse di interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e danneggiamento.

Aggredisce il conducente di un veicolo

L'autore del gesto è un cittadino romeno di 34 anni con precedenti, che stava viaggiando a bordo del bus “982” quando si è avvicinato alla cabina del conducente e gli ha chiesto in maniera insistente di fermare il mezzo per farlo scendere. L’autista, un romano di 54 anni, gli ha spiegato che non poteva far scendere nessun passeggero se non alle fermate previste sul percorso. A quel punto il 34enne è andato su tutte le furie: ha iniziato a colpire i vetri della cabina, poi sferrando calci e pugni all'autista. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, la vittima è stata trasportata al Policlinico “Umberto I” dove è stata medicato e dimessa con 7 giorni di prognosi per contusioni varie. L'aggressore, trattenuto in caserma, è in attesa di comparire davanti ai Giudici di piazzale Clodio per l’udienza di convalida.