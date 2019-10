Parco Nazionale del Circeo, “guardavamo gli animali, bracconieri ci hanno sparato addosso”

La testimonianza a Fanpage di un visitatore del Parco Nazionale del Circeo, in provincia di Latina. “Un mio amico si era avvicinato per far vedere gli animali al figlio nel canale, e a un certo punto gli è arrivato un colpo in testa, dietro la nuca…” Sul posto non sarebbero intervenuti i carabinieri.