A partire dal prossimo 11 marzo un'importante novità riguarderà il Parco archeologico del Colosseo: un nuovo biglietto dal costo di 16 euro dedicato esclusivamente all'ingresso al Foro Romano e al Palatino, che sostituirà l'attuale biglietto "Super" in vigore dallo scorso aprile. Il ticket sarà valido solo un giorno e sarà anche acquistabile con una prenotazione online con una maggiorazione di due euro. Il nuovo sistema di bigliettazione consentirà di entrare nel complesso del Colosseo, al Foro Romano e Palatino, e secondo la direzione del Parco consentirà di migliorare i flussi in accesso a una delle aree archeologiche e museali più affollate al mondo. Con lo stesso biglietto si potrà visitare anche il Museo Palatino, il Criptoportico neroniano, le case di Augusto e di Livia, ll'Aula Isiaca con la Loggia Mattei, il Tempio di Romolo, la Santa Maria Antiqua con l'Oratorio dei Quaranta Martiri e la rampa di Domiziano.

"A partire dal mese di aprile – si legge in una nota – sarà finalmente aperta la Domus Transitoria. Gli interventi di ampliamento dell'offertà si inseriscono coerentemente in uno schema ben definito che raccorda le leve di valorizzazione con quelle di conservazione e dei servizi per l'accoglienza, favorendo la fruizione anche con l'implementazione dei percorsi accessibili. A questa prima novità sulla bigliettazione, dal 1 luglio farà seguito la definizione di una nuova politica di ticketing a conferma della linea strategica della Direzione del Parco di arricchire l'esperienza di visita, estendere il target dei visitatori, e valorizzare aree sinora meno note".