Parcheggia la propria vettura davanti ai cassonetti dei rifiuti e, non pago, minaccia anche con un coltello un operatore ecologico che non riusciva a svuotare i bidoni proprio a causa del parcheggio selvaggio dell'uomo. Momenti di follia su via Cesare Ricotti, a Casal Bertone, finché i carabinieri non sono intervenuti, sequestrando anche il coltello che l'uomo aveva già riposto nel proprio furgone prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'uomo, al termine delle formalità di rito è stato denunciato per minaccia nei confronti dell'operatore ecologico, "colpevole" solo di aver cercato di fare il proprio lavoro.

La vicenda è accaduta quando l'uomo, un cinquantunenne del posto, ha parcheggiato su via Cesare Ricotti a Casal Bertone il proprio furgone davanti ai cassonetti dell'immondizia che si trovano davanti al mercato rionale, per poi avviarsi verso il proprio banco di lavoro. Ma quando poco dopo è arrivato un operatore ecologico che doveva svuotare un bidone, si è trovato impossibilitato a farlo. E così, ha tentato di attirare l'attenzione dell'uomo suonando il clacson, per avvertirlo di dover spostare il veicolo in modo da poter procedere con il proprio lavoro. Ma l'uomo, visibilmente spazientito da questa cosa, ha prima spostato più avanti il furgone, ma ha poi raggiunto l'operatore ecologico stesso, minacciandolo e insultandolo a più riprese, utilizzando anche con un coltello a serramanico. I carabinieri, arrivati sul posto dopo segnalazione dello stesso netturbino, sono così intervenuti ed hanno denunciato per minaccia l'uomo, sequestrando anche il coltello usato poco prima e ritrovato nel furgone.