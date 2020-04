Le immagini immortalano il commovente abbraccio tra un papà e i suoi due figli, tornato a casa dopo aver trascorso quaranta giorni in ospedale. È la storia di Marco Barbieri, cinquantasei anni, tassista di professione, in passato tra i dirigenti della AS Roma, guarito dal coronavirus dopo una lunga battaglia lontano dai suoi affetti più grandi. Ad accoglierlo una volta sceso dalla macchina nei pressi della sua abitazione, il caloroso applauso dei residenti. A riprendere il toccante momento in cui la famiglia si è riunita sono stati i vicini di casa, poi, la figlia Clarissa lo ha pubblicato su Facebook condividendolo con gli utenti, con la colonna sonora del film ‘Il Gladiatore', per omaggiare suo padre. "Non vedevo l’ora, sono stati quaranta giorni infernali in cui ho pianto – spiega Clarissa – Mi chiedevo senza riuscire a smettere, perché fosse accaduto proprio a me. Finché non lo si prova sulla propria pelle non lo si crede che il coronavirus possa toccarti, togliendoti da un giorno all'altro le persone che più ami, lo vediamo lontano. Ecco mio padre – scrive su Facebook – una bestia, un guerriero".

Marco ha trascorso 40 giorni in ospedale per il coronavirus

Marco ha manifestato i sintomi della malattia il 18 marzo scorso, con tosse e febbre. Successivamente le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate, faceva fatica a respirare, ciò ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e l'ospedalizzazione. Poi i risultati dei tamponi, che hanno confermato la positività del paziente al Covid-19 e la quarantena per tutti componenti della famiglia. Così è iniziata la sua lunga lotta contro il ‘mostro' all'ospedale Lazzaro Spallanzani, Istituto nazionale di Malattie Infettive, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, che oggi conta 105 ricoveri Covid. Un sfida contro la morte che Marco ha vinto e ora è finalmente tornato a casa.