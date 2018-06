in foto: Papa Francesco e Noemi Carrozza

"Non posso non pensare a Noemi, la vostra compagna tragicamente scomparsa pochi giorni fa qui a Roma. Ho pregato per lei e per la sua famiglia". Nel corso di un'udienza privata con gli atleti italiani del nuoto, papa Francesco ha voluto ricordare Noemi Carrozza, la stella del nuoto sincronizzato morta in un incidente stradale a Ostia.

Gli azzurri del nuoto sono stati ricevuti dal Pontefice in vista del trofeo Settecolli in programma questo fine settimana al Foro Italico di Roma. Tra gli iscritti c'è anche Gregorio Paltrinieri, oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali di Budapest 2017 nei 1500 stile libero. Anche lui ha voluto ricordare Noemi, anche se non l'ha mai conosciuta direttamente: "C'è stata la camera ardente da noi ad Ostia, una cosa straziante. Vedere il dolore della sua famiglia, delle sue compagne di squadra, la gente che ha partecipato… Penso sia la cosa più brutta che possa succedere ad una famiglia. Quindi, sono vicino a loro e mi dispiace. Colpa di Roma? Colpa di nessuno, nel senso dispiace solo che sia caduta".

il presidente della Federnuoto italiana Paolo Barelli ha ringraziato Papa Francesco per l'udienza privata in Vaticano presso la Sala Clementina del Palazzo Apostolico: "Onora e commuove l'attenzione che Ella ha ritenuto di riservarci per conto dei due miliardi di praticanti le discipline acquatiche fin negli angoli più remoti della Terra, dei cinque milioni che siamo noi italiani del nuoto. Noi dello sport, Santità, parliamo tutti la stessa lingua, abbiamo tutti gli stessi valori: lo sviluppo dell'uomo, la tolleranza reciproca che cresce in autentiche solidarietà e accoglienza, il superamento di tutte le barriere, la costruzione di tutti i ponti. L'acqua per noi è indice di trasparenza morale e alimenta la lealtà, il dialogo, la perseveranza. Siamo qui, ragazze e ragazzi, giovani e meno, atleti e no, per testimoniare tutti i valori nei quali viviamo.

Cercheremo di onorarli particolarmente in questi giorni di grande nuoto a Roma, al trofeo Settecolli. La sua attenzione ci fortifica ancora di più nei nostri intendimenti".

Noemi Carrozza, morta a 21 anni in un incidente stradale

Noemi Carrozza, 21 anni appena e astro nascente del nuoto sincronizzato, è morta in un incidente stradale avvenuto a Ostia, Roma. Era in sella alla sua motocicletta in via Cristoforo Colombo quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è caduta violentemente sull'asfalto. Per lei non c'è stato nulla da fare. A causare la sua morte, questa la pista seguita dagli investigatori coordinati dai magistrati della procura di Roma, potrebbero essere state le radici sporgenti sulla carreggiata della Colombo.