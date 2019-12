in foto: (La Presse)

Papa Francesco nell'omelia per la celebrazione dei Vespri, in occasione del Te Deum in Vaticano per l'anno trascorso, ha parlato della Città Eterna, davanti ai presenti, romani e turisti provenienti da ogni parte del Mondo. Il Pontefice la sera del 31 dicembre, poche ore prima della mezzanotte, ha lanciato un importante messaggio ai cittadini, alla vigilia di Capodanno, che ripercorre i mesi trascorsi, con uno sguardo al passato e una viva speranza rivolta verso il futuro. "Roma non è solo una città complicata. C'è del bene nel cuore dei suoi abitanti" ha detto il Santo Padre davanti alla folla presente nella Basilica di San Pietro.

Il messaggio di Capodanno di Papa Francesco

"Vorrei stasera che il nostro sguardo sulla città di Roma cogliesse le cose dal punto di vista dello sguardo di Dio. Il Signore gioisce nel vedere quante realtà di bene vengono compiute ogni giorno, quanti sforzi e quanta dedizione nel promuovere la fraternità e la solidarietà. Roma non è soltanto una città complicata, con tanti problemi, con disuguaglianze, corruzione e tensioni sociali. Roma è una città in cui Dio manda la sua Parola, che si annida per mezzo dello Spirito nel cuore dei suoi abitanti e li spinge a credere, a sperare nonostante tutto, ad amare lottando per il bene di tutti".