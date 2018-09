Dall'inizio del suo pontificato Papa Francesco ha prestato particolare attenzione agli ultimi della città di Roma, patrocinando numero iniziative benefiche, in particolare per i senza tetto della capitale. Oggi, per il tramite dell'Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, Bergoglio ha voluto regalare un dolce momento ai meno fortunati con la distribuzione di 20.000 gelati nelle mense die poveri della città e nei centri di accoglienza.

I gelati sono stati consegnati anche presso la struttura ‘Mondo Migliore', dove sono stati accolti in attesa di essere redistribuiti nelle diocesi di tutta Italia, oltre cento migranti richiedenti asilo sbarcati dalla nave Diciotticento migranti richiedenti asilo sbarcati dalla nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, e della cui accoglienza dopo giorni di tira e molla che sono costati un'indagine per sequestro di persona al ministro Salvini, si è fatta carico la Cei. Il cardinale Krajewski ha pranzato proprio nel centro di Rocca di Papa, assieme ai migranti ancora presenti, al personale della struttura e direttore della Caritas Italiana, mons. Francesco Antonio Soddu.