Papa Francesco ha visitato il cimitero Laurentino, nella periferia di Roma, oggi, venerdì 2 novembre, giornata della Commemorazione dei defunti. Non appena arrivato, il Santo Padre ha desiderato fare una sosta privata all'interno del ‘Giardino degli Angeli', dove sono sepolti i bambini mai nati. E' stato un momento intimo, lontano dalle telecamere, durante il quale il Pontefice ha pregato per i bimbi volati in cielo prima del parto, che non hanno visto la luce del mondo, né ricevuto un bacio dai genitori. Piccole anime per le quali si sono immediatamente spalancati i cancelli del paradiso, perché secondo la Chiesa cattolica, hanno ricevuto il ‘Battesimo delle lacrime', ossia della loro sofferenza innocente. Papa Francesco si è raccolto in disparte qualche minuto, poi, ha deposto un mazzo di rose bianche, in modo simbolico, su una delle tombe, tra peluches, corone di fiori e lettere, accanto alle lapidi senza foto. Ha salutato le famiglie presenti, prima di celebrare la messa. Un'omelia che ha riflettuto sulle tre dimensioni della vita, passato, presente e futuro, sulle Beatitudini come ‘luci' e ‘navigatore' per ‘non sbagliare il cammino'.

Papa Francesco è il primo pontefice in visita al cimitero Laurentino, il quarto in occasione della Ricorrenza dei defunti. Lo hanno accolto il cardinale vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare per il settore Sud Paolo Lojudice e il cappellano della cappella cimiteriale Gesù Risorto, monsignor Claudio Palma. Tanti fedeli presenti, tra i quali anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi.