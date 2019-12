in foto: (La Presse)

Papa Francesco ha partecipato in forma privata ai funerali della professoressa Maria Grazia Mara, morta ieri. Il Pontefice nel primo pomeriggio di oggi, martedì 31 dicembre, nella chiesa di San Giuseppe al Nomentano di via Francesco Redi, in occasione delle esequie. A darne notizia il direttore della stampa vaticana Matteo Bruni e la Santa Sede. Un Papa che non ha rinunciato a dare l'ultimo saluto all'amica a lui cara, per l'ultimo viaggio della sua vita e già al cospetto del Signore. Al termine della cerimonia papa Francesco ha salutato alcuni dei presenti ed è tornato a San Pietro.

Morte del cardinal Prosper Grech: il cordoglio di Papa Francesco

"Desidero esprimere sentimenti di cordoglio a lei, all'intero ordine agostiniano ed ai familiari del caro porporato, verso il quale ho sempre nutrito grande stima sia per la sua testimonianza personale di vita cristiana e consacrata sia per il suo esemplare servizio alla formazione delle nuove generazioni, specialmente dei sacerdoti" sono le parole riportate nel telegramma di Papa Francesco a padre Alejandro Moral Antón, priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, a seguito della scomparsa del cardinal Prosper Grech, deceduto ieri a Roma all'età di novantaquattro anni. I funerali saranno celebrati giovedì 2 gennaio nella Basilica di San Pietro.