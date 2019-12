in foto: Panettone Antico Forno Roscioli (Foto Facebook)

Panettoni di Natale al Chiostro del Bramante a Roma, per un evento dedicato alla degustazione dei dolci tipici delle festività natalizie. Che siate amanti o no di uvetta e canditi "Panettoni a regola d'arte" è un'occasione imperdibile per gli appassionati del dessert della tradizione natalizia, da gustare i famiglia o in compagnia di amici. Offerto al pubblico in numerose varianti, oltre che nella sua veste tradizionale, c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalla farcitura con creme e frutta, alla guarnizione con mandorle e granella di zucchero. L'appuntamento, organizzato da Cosaporto, in collaborazione con il Chiostro del Bramante, è in calendario per sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle ore 11 alle ore 19, presso la Caffetteria Bistrot in via della Pace a Piazza Navona.

Panettoni al Chiostro del Bramante: visita e degustazione

Gli organizzatori dell'evento propongono per le due giornate una vista al Chiostro del Bramante e un momento di degustazione dei panettoni prodotti da forni e pasticcerie romane. Attualmente il museo ospita la mostra ‘Francis Bacon, Lucian Freud e la Scuola di Londra’ e i visitatori che acquisteranno il biglietto al termine del giro potranno degustare gratuitamente un'ampia scelta di panettoni della Pasticceria Bompiani, Panificio Bonci, Pasticceria De Bellis e Antico Forno Roscioli.

Sconto per la mostra "Bacon, Freud, la scuola di Londra"

Grazie Cosaporto sarà possibile degustare i loro migliori panettoni, acquistarli in anteprima o riceverli direttamente a casa. Un'ottima idea regalo o un modo di avvantaggiarsi per i pranzi e le cene delle Feste. Inoltre c'è uno sconto esclusivo per l’ingresso alla mostra "Bacon, Freud, la scuola di Londra" al Chiostro del Bramante, prenotando il biglietto salta-coda e mostrando l'email di conferma all’ingresso.