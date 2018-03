Calorosi abbracci e carezze ai capelli dopo la lezione, ad un'alunna avrebbe palpeggiato il seno, a un'altra avrebbe dato una pacca sul sedere e a un'altra ancora avrebbe tentato di dare un bacio in bocca. Un professore di filosofia di un istituto tecnico romano, il Charles Darwin, zona Tuscolana, è finito nei guai per aver molestato sei allieve, tutte minorenni. L'uomo, 64 anni, è accusato di violenza sessuale per casi che risalgono ai primi mesi dell'anno scolastico 2014-2015. Il docente venne sospeso già all'epoca in seguito alle denunce dei genitori delle ragazze. Ieri il prof si è difeso davanti ai giudici: "È stata una ritorsione nei miei confronti perché le ragazze con me prendevano voti bassi". A contraddirlo sono le versioni di sei presunte vittime.

Il racconto del prof: "Era un modo per coinvolgerle nelle lezioni"

"Mi sento tradito dalle mie alunne che mi accusano ingiustamente. Sono rovinato anche economicamente e voglio giustizia. I miei gesti sono stati sempre finalizzati a incentivare e rassicurare le alunne. È stato un modo per coinvolgere le studentesse, evitare che si distraessero" , ha detto il professore nel corso del lungo interrogatorio. Per lui, quindi, le pacche sul sedere alle alunne erano soltanto gesti per motivare, incentivare e coinvolgere le ragazze e non molestie. A breve l'esito del processo.