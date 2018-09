in foto: foto di repertorio

"Paga o ti rigo la macchina". Non un suggerimento, una richiesta insistente, ma una vera e propria minaccia da parte di un posteggiatore abusivo di Roma. La vittima è una romana di 29 anni, il parcheggiatore un ragazzo somalo di 31 anni. L'episodio è avvenuto all'interno di una zona parcheggi in piazza Fiume. La 29enne aveva appena spento la sua automobile quando l'uomo si è avvicinato. Prima le ha chiesto "un offerta" e poi, al rifiuto di lei, ha cominciato a insultarla e ad aggredirla verbalmente intimandole di consegnargli subito dei soldi altrimenti le avrebbe graffiato la macchina. La ragazza, sopraffatta e spaventata, ha acconsentito al pagamento, ma subito dopo si è recata a denunciare l'accaduto al comando dei carabinieri di via Castellini.

I militari della stazione Roma Parioli si sono recati subito a piazza Fiume e hanno arrestato il 31enne somalo. Una una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno individuato l'uomo che corrispondeva all'identikit fornito dalla vittima e lo hanno bloccato. Il 31enne è stato ammanettato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.