in foto: Paco Molina, scomparso nel 2015 quando aveva 16 anni

Francisco De Asìs Molina Sanchez, Paco per tutti, aveva 16 anni quando è scomparso a Cordoba, Spagna. Nella notte tra il 2 e il 3 luglio del 2015 mandò un ultimo messaggio ai genitori: "Dormo da amici". Non era vero. Il giorno successivo alla scomparsa diversi testimoni lo hanno visto salire su un autobus Cordova-Madrid. Da due anni i genitori lo cercano, ma senza successo, in Spagna e all'estero. Sono convinti infatti che il figlio possa trovarsi in Italia, e in particolare a Roma. Aveva conosciuto una ragazza di Madrid che aveva trascorso un anno in Italia, sostengono il papà e la mamma, e anche a lui sarebbe piaciuto fare lo stesso.

Ieri la trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto? si è collegata con il programma della tv pubblica spagnola ‘Desaparecidos'. "Potrebbe essere Roma la città dove l'amica di Paco aveva vissuto un anno", ha detto la mamma in collegamento con Federica Sciarelli dalla Spagna. E qualche minuto dopo è arrivata proprio una segnalazione da Roma: una spettatrice ha chiamato in diretta ‘Chi l'ha visto?' dicendo di aver visto un ragazzo somigliante con una chitarra. Ma il giovane scomparso non sapeva suonarla, dicono i genitori dalla Spagna. Paco Molina ha 18 anni, occhi castani, capelli neri, ha con sé i documenti di identità. Al momento della scomparsa indossava una maglietta polo a maniche corte bianca con una bandierina della Spagna sulla manica, pantaloni jeans sotto il ginocchio e scarpe da ginnastica nere.