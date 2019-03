Un 31enne di Lanuvio è stato arrestato per furto aggravato all'interno del centro commerciale di Valmontone. Nell'outlet, punto di riferimento per lo shopping per tutta Roma e provincia, l'uomo aveva deciso di fare acquisti senza però passare per la cassa, occultando all'interno di uno zaino indumenti per un valore di circa 300 euro, da cui aveva rimosso il dispositivo anti taccheggio.

A fermarlo i carabinieri della stazione di Valmontone, che lo hanno rintracciato e fermato dopo la segnalazione di alcuni commessi, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo. I vestiti rubati sono stati recuperati e restituiti ai negozi da cui era stato sottoposto. Il 31enne invece è stato fermato e identificato ed è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito per direttissimo. Il ladro è stato anche sottoposto dai Carabinieri della Stazione di Valmontone a divieto di ritorno nel comune per 3 anni.