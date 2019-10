in foto: Foto dal gruppo Facebook "Noi pendolari della Pontina"

Scene di ordinaria follia oggi all'outlet di Castel Romano nell'hinterland Sud di Roma, letteralmente preso d'assalto per il "Fashion Festival", che prevede sconti fino al 70% sui capi d'abbigliamento. Da questa mattina presto lunghe code su via Pontina per le migliaia di persone attirate dall'evento, con l'intenzione di arrivare il prima possibile in cerca dello sconto migliore. Il risultato sono state lunghe code sulla strada statale e sulle vie limitrofe, come via Trigoria, e gli automobilisti rimasti letteralmente intrappolati anche per ore all'interno del parcheggio dell'outlet, nel tentativo di tornare a casa. La situazione è tornata verso la normalità solo dopo le 14.00, a termine di una mattinata da incubo.