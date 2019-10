Torna Ottobre Rosa, l'iniziativa promossa dalla Regione Lazio per la prevenzione e la diagnosi del tumore al seno. In particolare le donne nella fascia di età 45-49 anni, ovvero quella non garantita dal programma di screening, potranno "prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all'iniziativa fino ad esaurimento della disponibilità". Moltissimi gli ospedali e le strutture sanitarie che in tutte le province del Lazio partecipano all'iniziativa, e il cui elenco con tutti i riferimento utili è disponibile sul sito di Salute Lazio. Nei Paesi Occidentali, il tumore o cancro della mammella rappresenta la seconda causa di morte per neoplasia nelle donne. Grazie alla diagnosi precoce e alle terapie innovative, attualmente in Italia si registra una sopravvivenza pari all’87% dopo i cinque anni e pari all’80% dopo i dieci anni dalla diagnosi.

Prevenzione tumori: gli screening gratuiti tutto l'anno

Salute Lazio ricorda poi che gli screening gratuiti sono accessibili tutto l'anno per le seguenti patologie e fasce di età: per la prevenzione del tumore del collo dell'utero tra i 25 e i 64 anni; per la prevenzione del tumore della mammella tra i 50 ei 74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto tra i 50 e i 74 anni (anche per gli uomini).

Come accedere alle visite gratuite di screening

"Viene spedita a casa una lettera d'invito con un appuntamento prefissato dalla ASL di appartenenza per effettuare il test di screening; l'appuntamento può essere modificato telefonando al numero verde indicato nella lettera. – si legge in una nota della Regione Lazio – Il risultato viene comunicato per posta; nell'eventualità che sia necessario ripetere il test o effettuare ulteriori accertamenti, l'interessato verrà contattato telefonicamente.Nel caso di un risultato del test dubbio l'interessato sarà invitato a eseguire gli esami di approfondimento presso un centro specializzato (Centro di Screening di II livello).Nel caso in cui non dovesse pervenire la lettera di invito, sarà possibile telefonare ai NUMERI VERDI delle Aziende Sanitarie per avere informazioni e prenotare un esame".