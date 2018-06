Si è masturbato davanti ai bambini che giocavano nel giardino di una parrocchia a Ottavia. Poi ha preso a pugni l'agente che è intervenuto per fermarlo. Un uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Primavalle per atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale. L'autore del gesto, con precedenti, era stato denunciato in stato di libertà lo scorso 22 febbraio dalla questura di Foggia per atti contrari alla pubblica decenza. Mentre lo scorso 2 giugno era stato denunciato dalla Polfer di Milano, per resistenza a pubblico ufficiale. Finito in manette, si trova in carcere in attesa del processo.

Si masturba davanti ai bambini: arrestato

Erano circa le 10.30 della mattina quando l'uomo, 22 anni, di origine nigeriana, si è avvicinato alla recinzione della chiesa Natività di Maria Santissima, in via Santi Martiri di Selva Candida. Nella parrocchia c'erano dei bambini fra i 5 e i 10 anni, ospiti del centro estivo gestito dalla parrocchia. L'uomo, dopo aver urinato, ha attirato la loro attenzione con delle grida, e ha iniziato a masturbarsi, a distanza di pochi metri. Un poliziotto che stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter ha assistito alla scena ed è subito è intervenuto. Il nigeriano, invece di fornire i documenti, prima gli ha sputato contro, poi lo ha preso a spinte, cercando di fuggire senza essere identificato.