Ottavia, brucia rifiuti in giardino: papà e figlia di 8 anni ustionati

Momenti di paura ad Ottavia, nel quadrante Nord di Roma, per un papà e per la sua figlioletta di 8 anni, rimasti usionati mentre l’uomo bruciava un cumulo di rifiuti in giardino a causa di un liquido infiammabile. A soccorrerli il personale sanitario, che li ha trasportati in ambulanza in ospedale.