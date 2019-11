in foto: Osvaldo Voto

Osvaldo Voto è scomparso da Latina Scalo. I suoi famigliari non hanno più sue notizie da tre giorni, da quando l'ondata di maltempo si è abbattuta sul Lazio e anche sul territorio pontino. A seguito delle forti piogge e temporali le ricerche dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine sono ripartite nella mattinata di ieri, lunedì 18 novembre, dopo un'interruzione costretta dall'allerta meteo. Sono momenti di apprensione per la famiglia dell'uomo sulla sessantina che sembra essere letteralmente scomparso nel nulla. I volantini che segnalano la sua scomparsa sono stati affissi anche a Roma. Chi lo riconosce contatti le forze dell'ordine per segnalarne l'avvistamento.

Chi ha visto Osvaldo Voto?

Secondo le informazioni apprese, il giorno in cui è stato visto per l'ultima volta, venerdì scorso 15 novembre, Osvaldo è uscito di casa senza con la figlia per poi fermarsi con l'auto per andare al bagno di un bar senza far più ritorno. È alto circa 1 metro e 80, ha occhi scuri e capelli brizzolati. Indossava un giubbotto nero, pantaloni marroni e una camicia a quadri. L'ultima volta è stato visto in via delle Industrie. Ciò che preoccupa particolarmente i famigliari per la sua assenza da casa è che Osvaldo è diabetico e non ha soldi con sé.

Le ricerche dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono sulle sue tracce con il personale specializzato Tas (Topografia applicata al soccorso) con l'Unità di Comando locale, insieme ai carabinieri e alla protezione civile. In ausilio alle ricerche è in azione l'elicottero Drago 121 del reparto vigili del fuoco di Ciampino. I soccorritori stanno letteralmente passando al setaccio la zona, sorvolandola, senza tralasciare nulla.