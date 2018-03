Un uomo di 54 anni, incensurato, è stato denunciato per "maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale". Si tratta di un incensurato residente ad Ostia, fermato dai carabinieri dopo la denuncia della compagna. I militari sono giunti in un appartamento del litorale romano, a seguito di una segnalazione per una violenta lite domestica. Qui hanno fermato l'uomo che, nel corso del litigio con la compagna, aveva messo sotto sopra tutto l'appartamento.

Qui i carabinieri hanno raccolto la denuncia della donna che ha raccontato la ragione del litigio furibondo: "Voleva costringere me e mia figlia minorenne a fare sesso a tre". Nel corso di quell'approccio il 54enne avrebbe anche pesantemente molestato la ragazza, determinato a mettere in pratica la sua fantasia, noncurante secondo quanto detto dalla madre della minore età della ragazza e ovviamente della sua contrarietà. Quando la donna si è ribellata lui avrebbe reagito con veemenza.