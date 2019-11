Niko Caldiero e Naomi Caruso, i due fidanzati che l'8 ottobre 2017 hanno ucciso il bengalese Milon Sayal per rapinarlo, sono stati condannati in appello rispettivamente a dieci anni e sette anni e due mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale, rapina ed estorsione. La pena in primo grado era leggermente più alta: il giudice aveva inflitto quattordici anni a Caldiero e dieci a Caruso, in secondo è stata ridotta. I due avevano scelto il rito abbreviato per beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Diventati tristemente noti come "la coppia killer", Niko Caldiero e Naomi Caruso hanno ucciso il 33enne Milon Sayal dopo averlo attirato in una trappola. L'uomo aveva conosciuto Naomi su un sito di dating online, ed era convinto di recarsi a un appuntamento romantico. Ma la donna e il fidanzato avevano invece in mente uno schema già collaudato in precedenza: all'incontro non si sarebbe presentata lei ma il fidanzato, che dopo averlo picchiato e minacciato lo avrebbe rapinato. E così Niko Caldiero ha colpito Sayal con un pugno, facendolo cadere a terra. Il 33enne è morto ore dopo per un'emorragia cerebrale.

L'arresto di Niko Caldiero e Naomi Caruso

Niko e Naomi sono poi fuggiti con tutti gli averi di Milon: mille euro in contanti che gli servivano per pagare l'affitto, e l'Iphone 6 comprato due settimane prima. Credevano di averla fatta franca: inizialmente la morte dell'uomo è stata imputata a una caduta accidentale. Solo l'insistenza della comunità bengalese ha spinto gli inquirenti ad andare avanti col caso, arrivando così alla coppia killer. Che già era nota alle forze dell'ordine per episodi simili commessi in passato. Una volta avevano picchiato un uomo su un autobus per strappargli la catenina d'oro, un'altra ancora si sono fatti consegnare soldi da un uomo sposato che aveva avuto un rapporto sessuale occasionale con Naomi.