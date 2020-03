Momenti di paura all'ospedale Grassi di Ostia, dove un uomo si è presentato al pronto soccorso con una ferita al torace. "Mi hanno accoltellato", ha raccontato davanti ai presenti, chiedendo aiuto al personale sanitario che lo ha accolto al triage. Secondo le informazioni apprese, il ferimento è avvenuto nella serata di mercoledì 18 marzo scorso, intorno alle ore 19. Vittima un trentasettenne di nazionalità marocchina, le cui condizioni di salute sono gravi, ma fortunatamente non rischia la vita. L'uomo ha denunciato l'accaduto, raccontando in ospedale che si trovava in strada in piazza Lorenzo Gasparri a pochi passi dal lungomare, quando, improvvisamente, è stato aggredito da due passanti. Uno di loro, al culmine della colluttazione, lo ha colpito con un fendente diretto al torace. Il trentasettenne è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sulla ferita e lo hanno ricoverato.

Uomo accoltellato al torace ad Ostia

Avvisate le forze dell'ordine, come da prassi, sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido. I poliziotti hanno raccolto le informazioni necessarie per ricostruire l'identikit degli aggressori e, appresi i dettagli del racconto della vittima, sono a caccia dei due uomini. Non è chiaro il motivo del ferimento e gli agenti al momento non escludono nessuna pista, neanche quella di una compravendita di droga finita male. Di rilevante importanza eventuali filmati ripresi dalle telecamere di video sorveglianza, se presenti in zona, che potrebbero aiutare gli investigatori a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a risalire agli autori del gesto.