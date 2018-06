Giro di vite contro l'abusivismo oggi a Ostia. In particolare gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale, assieme al personale della Capitaneria di porto, sono intervenuti sul lungomare Toscanelli, di fronte all'ex colonia Vittorio Emanuele, mettendo sotto sequestro 135 tra lettini e ombrelloni, che venivano affittati abusivamente occupando in maniera indebita la spiaggia libera. Nei guai due persone, un uomo e una donna, che, oltre a vedersi sequestrare tutto, sono stati anche multati. Ovviamente oltre ad esercitare senza nessuna licenza o autorizzazione l'attività di affitto di lettini e ombrelloni, non rilasciavano nessun tipo di scontrino.

Venditori abusivi in spiaggia: sequestrati 700 articoli

"I controlli sono proseguiti su tutto il tratto del lungomare, dove sono stati posti sotto sequestro circa 700 articoli tra teli da mare, occhiali da sole e bigiotteria, tutta merce venduta senza alcuna autorizzazione. – si legge in una nota – L'attività posta in essere questa mattina rappresenta un segno tangibile della collaborazione tra Polizia Locale e Capitaneria di Porto nel controllo del litorale.

Esulta il M5s: "Sul lungomare di Roma torna la legalità"

L'operazione di questa mattina è stata accolta con entusiasmo dal Movimento 5 stelle. "Un altro segno tangibile di come questa Amministrazione, in sinergia con le Forze dell'Ordine vuole portare avanti la battaglia in difesa della legalità", ha dichiarato Giuliana Di Pillo, minisindaca pentastellata di Ostia. Presente anche il capogruppo del M5s in Campidoglio Paolo Ferrara: "Forse ad alcuni non è chiaro che qui non si scherza più. Sul lungomare di Roma torna la legalità".