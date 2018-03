Ha deciso di rapinare la farmacia di cui è cliente abituale, a Ostia, sul litorale romano, ma qualcosa non è andata per il verso giusto: un 42enne è finito in manette con l'accusa di furto. Nel pomeriggio di ieri, il malvivente ha fatto irruzione nella farmacia con il volto travisato da sciarpa e cappello e armato di un grosso cacciavite: il 42enne, intimandole di consegnargli i soldi, ha minacciato la dipendente alla cassa che, per la paura, si è rifugiata nel retrobottega. La donna, però, nonostante il rapinatore avesse il volto travisato, ha riconosciuto la voce del cliente abituale: il 42enne, non riuscendo a portare via i contanti, si è dileguato con l'intero registratore di cassa.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato che, dopo aver raccolto la testimonianza della farmacista e aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno diramato ai colleghi l'identikit del rapinatore, che è stato rintracciato a bordo dell'auto con la quale era fuggito dalla farmacia e fermato dopo un breve inseguimento. Addosso al 42enne, che era vestito con gli stessi abiti con i quali aveva compiuto la rapina, sono stati trovati i soldi della farmacia e due dosi di cocaina.