in foto: Immagine di Google Maps

Una ragazzina di quindici anni è morta dopo una caduta dal quinto piano di un palazzo ad Ostia, sul litorale romano. I drammatici fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre. Secondo le prime informazioni apprese poco prima delle ore 17 la giovane si trovava all'interno della sua abitazione in via dei Panfili, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha fatto un volo di diversi metri precipitando nel vuoto e finendo rovinosamente sull'asfalto. Secondo quanto appreso l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un suicidio. La quindicenne aveva perso da poco la mamma.

La quindicenne è morta

Non è chiaro se fosse sola in casa. A dare l'allarme i vicini, che hanno visto il suo corpo riverso a terra all'interno del cortile interno dell'edificio e hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze, chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi. Inutile la corsa dell'ambulanza arrivata a sirene spiegate: per la quindicenne non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Deceduta probabilmente sul colpo, i paramedici non hanno potuto neanche tentare il trasporto in ospedale.

Ipotesi suicidio

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ostia e della Polizia Scientifica che sono al lavoro. Gli investigatori hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano sull'accaduto, per far luce sulla dinamica dei drammatici fatti che, diffusi in breve tempo tra i residenti, hanno scosso la comunità. Una volta terminate le operazioni di rito, la salma sarà trasferita in obitorio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che valuterà se disporre l'autopsia.