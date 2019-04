in foto: Foto di repertorio

Incidente domestico a Ostia, dove una pentola d'acqua bollente è caduta su una bimba di tre anni. La piccola ha riportato ustioni gravissime sul 50 per cento del corpo, stando a quanto si apprende. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. Il fatto, riporta Flaminia Savelli su Repubblica, è avvenuto intorno alle 12 di oggi, 3 aprile 2019, in via Vasco de Gama a Ostia. Secondo le prime ricostruzioni la bimba è di origine straniera e in casa, al momento del tragico incidente, c'era anche la mamma. Il fatto è avvenuto in cucina, ma per cause ancora da accertare. A dare l'allarme al 118 è stata la madre della piccola, che ha subito chiamato per richiedere l'intervento dei sanitari. Data la gravità delle ustioni, i medici hanno disposto il trasporto della bambina all'ospedale Gemelli di Roma.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ostia

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Ostia. A loro spetterà ricostruire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Per ora l'ipotesi più accreditata, quasi certa, è quella di un tragico incidente domestico avvenuto mentre la mamma della piccola stava preparando il pranzo in cucina. Le condizioni della bambina, per il momento, restano sconosciute, ma le ustioni sarebbero di grave entità e sul 50 per cento del suo corpicino.