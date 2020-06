in foto: Immagine di repertorio

Una scena di una violenza inaudita quella che è andata in scena a un funerale in piazza Regina Pacis, al centro di Ostia. Un uomo si è avventato contro l'ex compagna e ha iniziato a picchiarla selvaggiamente davanti a tutti. Lei urlava, cercava di liberarsi ma non ci riusciva: come riportato da Il Messaggero, i parenti hanno provato a intervenire, ma quando si sono resi conto che la situazione era fuori controllo e che il violento non ne voleva sapere di smettere di picchiarla, hanno chiamato i carabinieri. L'uomo, un cinquantenne che già in passato era stato violento con la donna e che era stato lasciato da lei proprio per questo motivo, è stato poi arrestato.

Picchia l'ex al funerale, arrestato 50enne

Molto probabilmente si sentiva impunito lui, pensava che nessuno avrebbe difeso la donna e che forse l'avrebbero lasciato fare. Non un gesto dettato dall'impulso il suo, né tantomeno dalla gelosia: piuttosto da un'indole machista e violenta che vede le donne come oggetti di proprietà. E che, in quanto tali, non devono permettersi di mostrare una propria autonomia, di uscire dai ranghi tracciati dall'uomo padrone. Per questo si è scagliato contro di lei, prendendola a calci, pugni e tentando di strangolarla. "Mi ammazza, aiuto", ha urlato la donna ai parenti presenti, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Dopo poco sono arrivate: davanti a loro l'uomo non ha avuto un comportamento aggressivo, non si sarebbe mai azzardato ad alzare le mani contro qualcuno che si sarebbe difeso. La donna è stata portata via in ambulanza, le sue ferite guariranno in quindici giorni. Di più ci vorrà invece per superare lo shock della violenza subita. Lui è stato arrestato.