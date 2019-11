in foto: Incidente stradale (Immagine di repertorio)

Notte di sangue sulle strade di Ostia. Un uomo di circa cinquant'anni è stato investito e ucciso su via Tancredi Chiaraluce. Erano circa le 23.40 quando una Nissan Micra che viaggiava in direzione della via del Mare ha investito il pedone che attraversava la strada. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul posto a bordo di un'autoambulanza, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Via Chiaraluce è una strada buia che corre all'interno della pineta Acqua Rossa parallelamente al Tevere e all'Isola Sacra.

Ostia: l'uomo investito forse un senza fissa dimora

Non è escluso che la vittima dell'incidente, che in dosso non aveva documenti, sia uno dei senza fissa dimora che trova rifugio all'interno dell'area verde. Sul posto, oltre ai sanitari, sono giunti gli agenti del Gruppo Eur e del Gruppo Gpit che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e fino al termine dei rilievi e al ripristino della sicurezza sulla sede stradale.

Al vaglio la posizione del conducente

L'uomo alla guida della vettura coinvolta nel sinistro mortale, un 39enne italiano, è stato sottoposto ai test per l'utilizzo di droghe e alcol come da prassi. La sua posizione è al vaglio, sopratutto dovrà essere valutata la velocità a cui percorreva la strada la cui visibilità è scarsa di notte, trovandosi all'interno di un'area verde.