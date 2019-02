in foto: Una cartolina postata su Facebook del ristorante di ’Chef Aldo’

Ostia in lutto per la morte del mitico ‘Chef Aldo', all'anagrafe Ubaldo Erca, storico patron del ristorante pizzeria ‘Chef Aldo'. "Oggi alle ore 18:00 a me, Roberto, Ludovica, Elwira, Nancy, i nostri parenti ed amici stretti, è venuto improvvisamente a mancare il nostro amato papà Erca Ubaldo, da tutti conosciuto come il grande CHEF ALDO, campione del mondo di cucina internazionale negli anni 1969 – 1979.

Vi faremo sapere a brevissimo quando ci saranno le esequie. Perdonatemi se non riesco a contattare tutti", ha scritto su Facebook uno dei figli.

"La camera ardente di papà Erca Ubaldo è stata allestita per oggi dalle ore 13:00 in poi presso l’Ospedale Israelitico di Roma in via Fulda n. 14. Le esequie si terranno presso la chiesa Regina Pacis di Ostia il giorno giovedì 14 febbraio. Grazie a tutti per la vostra solidarietà e vicinanza", si legge ancora su Facebook. Fra tutte le ricette più amate dello chef, in tanti ricordano "gli spaghetti al cartoccio", specialità del ristorante di via della Marina, nei pressi del lungomare di Ostia.