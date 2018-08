Una banda violenta e determinata, formata da giovani che, in alcuni casi, hanno nelle loro fila trascorsi criminali nei clan degli Spada e dei Fasciani. È quella che secondo la guardia di finanza è attiva ormai da tempo su una parte del litorale romano. Il quartier generale dell'organizzazione criminale è Acilia, frazione della capitale facente parte del X Municipio: è lì che, tra i palazzoni popolari del quartiere San Giorgio, è scattato l'ultimo blitz delle Fiamme gialle, come riportato dal quotidiano "il Messaggero". Nelle cantine e in locali semi nascosti degli edifici, luoghi ideali per nascondere gli stupefacenti, sono state recuperate dosi di cocaina, oltre a materiali per il confezionamento e banconote false. Ma sono state sequestrate anche 30 cartucce calibro 22, pronte ad essere utilizzate per l'escalation della banda.

I giovani malviventi, secondo le Fiamme gialle, vogliono acquisire il controllo delle zone di Axa e Casal Palocco, nel caso contrastando il potere dei clan già attivi e potenti a Ostia, appunto gli Spada e i Fasciani. Ed è in quella zona che vendono ai piccoli pusher dosi di eroina, cocaina e hashish da cedere all'esterno della discoteche e dei pub. Oltre allo spaccio di droga, un'altra attività criminale della banda sono le estorsioni. Per i commercianti che non si piegano e per i pusher che non pagano le partite di droga le ritorsioni sono immediate, come sa un giovane picchiato a sangue all'esterno di un bar di Axa. Negli ultimi mesi, secondo quanto riporta il Messaggero, sono state 17 le persone arrestate, quasi tutte legate tra loro da rapporti di parentela o di amicizia: 14 i chili di droga sequestrati.