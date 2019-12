in foto: La Nissan Micra finita fuori strada

Incidente mortale questa mattina intorno alle 8,20 in viale dei Romagnoli, in direzione Ostia, all'altezza di via Cardinal Cybo. Stando a quanto si apprende, un uomo alla guida di una Nissan Micra ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura, forse a causa di un malore, è uscito di strada e la macchina è finita in un giardino. L'ipotesi di un malore improvviso, comunque, è ancora da accertare. L'uomo, un 44enne, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, è morto. Da capire se il decesso sia stato causato dall'impatto oppure se l'uomo sia morto a causa di un malore. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni in merito.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti del gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Le indagini per comprendere le cause dell'incidente, come detto, sono ancora in corso.

Mezzo Ama investe pedone: è gravissimo

Lungo la via Casilina, all'altezza di Finocchio e davanti al supermercato Il Castoro, un pedone è stato investito da un mezzo dell'Ama. Ancora incerta la dinamica. L'uomo, un anziano, sarebbero ricoverato in gravissime condizioni al policlinico di Roma Tor Vergata. Il conducente del mezzo, un ragazzo di 25 anni, è stato accompagnato in ospedale per gli esami tossicologici di rito. Per il momento non sono state diffuse altre informazioni sull'incidente.