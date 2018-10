in foto: Vigili in spiaggia ad Ostia – foto Coro di Polizia Locale Roma Capitale

Pannocchie arrosto, cornetti, cocco, tutti alimenti mal conservati e privi di indicazione sulla provenienza. In più spesso l'acqua per le grattachecche veniva scongelata e ricongelata più volte, mentre il giacchio veniva conservato in contenitori pieni di sabbia e formiche. Queste alcune delle violazioni riscontrate dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale a Ostia nelle ispezioni in spiaggia. Durante il periodo estivo sono stati sequestrati oltre mille chili di alimenti e più di duemila litri di bibite vendute illegalmente. I controlli hanno riguardato tutto il litorale di Ostia, dal porto fino ai Cancelli e passando per il pontile e piazza dei Ravennati.

Il reparto amministrativa del X Gruppo Mare ha svolto una serie di accertamenti anche presso i chioschi di Capocotta, dove sono stati trovati alimenti scongelati e poi ricongelati, privi della tracciabilità e, in alcuni casi, utilizzati dopo la data di scadenza. Gli alimenti sono stati sequestrati ed i gestori sanzionati per migliaia di euro. Nei tre mesi estivi sono state elevate sanzioni per un totale complessivo di 3 milioni di euro di euro e sono stati quasi 100mila i prodotti sequestrati. Dato rilevante quello degli articoli tecnologici e di telefonia, con quasi 30.000 accessori per cellulari sequestrati, comprese decine di carrelli utilizzati per la vendita.