È stato avvistato il primo cucciolo di delfino del 2019: con l'arrivo del bel tempo e della primavera dieci esemplari di queste meravigliose creature sono apparse in corrispondenza dell'Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno. A dare notizia dell'avvistamento, la Oceanomare Delphis Onlus, un'associazione che si occupa di studiare e salvaguardare questa specie animale. Due di questi delfini sono molto giovani e con loro c'è anche un cucciolo nato da poco: il primo di questa primavera 2019. I mammiferi si sono diretti verso Nord e la Onlus è riuscita ad acquisire i dati fotografici e acustici per continuare a proseguire gli studi e ad aiutare la conversazione della specie. Questo nuovo avvistamento è molto importante al fine dello studio del comportamento dei delfini presenti nel litorale romano: sono anni che la Onlus si occupa del loro monitoraggio, e la nascita di un nuovo cucciolo è fondamentale ai fini della preservazione della specie.

Il progetto "Delfini Capitolini"

I delfini avvistati appartengono alla specie Tursiops truncatus – detta anche tursiope – una tipologia di mammifero molto diffusa nel litorale romano. L'Oceanomare Delphis Onlus ha da qualche anno attivato il progetto "Delfini Capitolini" con lo scopo di studiare e aumentare la conoscenza sui tursiopi presenti sul litorale. L'associazione si occupa di produrre informazioni utili alla conservazione della specie nell'area e di capire come i delfini interagiscano con le attività umane. Il tratto di mare preso in considerazione dagli studi è quello tra Fiumicino, Ostia e Torvaianica, ossia una zona di circa 300 chilometri quadrati. Le informazioni ottenute grazie agli studi condotti dall'Oceanomare Delphis Onlus hanno permesso di rilevare che i tursiopi sono presenti nell'area per tutto l'anno: sono circa un centinaio e interagiscono con le attività di pesca a strascico.