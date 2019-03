in foto: Foto di repertorio

Aggredito e ferito a colpi di mannaia, un 60enne è ricoverato in gravissime condizioni a Roma. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 29 marzo, a Ostia in via degli Aliscafi, a pochi passi dal lungomare. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una persona a terra in un lago di sangue. Subito intervenuti sul posto, i sanitari del 118 l'hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. L'uomo avrebbe riportato profonde ferite al volto e nella parte superiore del corpo. La sua prognosi rimane riservata, ma stando a quanto si apprende, sarebbe ancora in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, il 60enne, residente in zona, sarebbe stato aggredito da quattro uomini, che poi si sarebbero allontanati di corsa in direzione del porto turistico.

A poca distanza dal luogo in cui è stato ritrovato il ferito è stata rinvenuta una mannaia sporca di sangue, probabilmente l'arma utilizzata nell'aggressione. I carabinieri, che hanno iniziato immediatamente a perlustrare la zona, hanno individuato in via delle Piroghe un sospetto in evidente stato di agitazione. L'uomo, inoltre, aveva alcune ferite al volto e alle mani e per questo i carabinieri lo hanno fermato con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 55enne di origine cilena, ma residente a Ostia. Il presunto aggressore è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, dove si trova tuttora piantonato dalle forze dell'ordine. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia insieme a quelli del nucleo investigativo di Ostia. Proseguono le ricerche degli altri complici.