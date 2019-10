in foto: Immagine di repertorio

Ennesimo caso di stalking nella capitale. Una ragazza anni residente a Ostia ha denunciato il suo ex ragazzo perché dalla fine della loro relazione continuava a perseguitarla e minacciarla. A mettere in atto i comportamenti persecutori, che hanno causato gravi stati d'ansia alla vittima, un giovane di 26 anni che, noncurante del fatto che lei non volesse avere più a che fare con lui, continuava a minacciarla e chiamarla. Per lei la vita era diventata impossibile, tanto che si è dovuta rivolgere ai carabinieri della stazione di Ostia per porre fine alle sue persecuzioni. Atti gravissimi che non solo la spaventavano terribilmente, tanto da impedirle di uscire serenamente di casa, ma che la facevano vivere in un perenne stato di agitazione. Uno stato d'animo ingiusto, che le è stato provocato solo perché non voleva stare più con quel giovane violento, prepotente e possessivo, che non riusciva ancora a comprendere cosa volesse dire ‘no'.

Stalking all'ex ragazza, 26enne di Ostia finisce ai domiciliari

Dopo che la ragazza si è rivolta ai carabinieri di Ostia per sporgere denuncia, sono partite le indagini per verificare il comportamento del ragazzo. E quello che ne è uscito, è stato un comportamento tutto tranne che rispettoso della volontà dell'ex fidanzata di chiudere il rapporto. Le indagini hanno consentito di documentare le minacce e le vessazioni che il 26enne metteva in atto giornalmente sin dal mese di luglio, così il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma hanno disposto i domiciliari per il giovane, che aveva già dei precedenti penali. Sono molti i casi di violenza contro le donne che si verificano a Roma e provincia: quasi tutti all'interno del rapporto di coppia o della famiglia, non sempre si concludono con una denuncia da parte della vittima.